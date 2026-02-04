Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Polizei nimmt drei Tatverdächtige in Gewahrsam

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Dienstag (03.02.) betraten zwei Frauen zeitversetzt einen Verbrauchermarkt an der Elsestraße und füllten jeweils mitgeführte Taschen mit Waren, ohne diese zu bezahlen. Dann stiegen die beiden Frauen in ein Auto, in dem ein Mann auf sie wartete und fuhren zu einem weiteren Verbrauchermarkt an der Straße Im Obrock. Zivile Beamte der Kreispolizeibehörde Herford folgten dem Fahrzeug und stellten fest, dass auch an dem zweiten Verbrauchermarkt beide Frauen das Auto nacheinander verließen. Nachdem eine der Frauen auch hier eine mitgeführte Tasche mit Waren aus dem Sortiment des Geschäftes befüllte und nicht bezahlte, wurde sie vor Ort von den Beamten gestellt. Die beiden 23 und 29 Jahre alten Frauen sowie der 28-jährige Fahrer des Fahrzeugs sind allesamt in Oberhausen gemeldet und in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Sie wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. In dem Fahrzeug befanden sich zudem diverse Waren, bei denen es sich mutmaßlich ebenfalls um Diebesgut aus dem Bestand weiterer Verbrauchermärkte handelt. Die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls als Bandendiebstahl dauern an.

