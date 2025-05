Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" in einer Dachgeschosswohnung - Abschlussmeldung:

Kiel (ots)

Um 12.55 Uhr ging in der Leitstelle Mitte der Feuerwehr Kiel ein Notruf ein. Die Anruferin gab an, dass es in Kiel-Russe in einer Dachgeschoßwohnung brennt und sich noch eine Person in der Wohnung aufhält. Umgehend wurden mit dem Stichwort FEU G Y ("Feuer größer als Standard, mit Menschenleben in Gefahr")Kräfte der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Kiel-Russe, sowie Fahrzeuge des Rettungsdienstes alarmiert. Durch das ersteintreffende Löschfahrzeug der Hauptwache konnte die Meldung bestätigt und umgehend eine Menschenrettung eingeleitet werden. Die betroffene Person konnte in der Folge mittels Fluchthaube durch den Brandrauch aus der Wohnung gerettet und vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Brandbekämpfung und Kontrolle umliegender Bereiche wurde von mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz durchgeführt.

Insgesamt waren ca. 50 Einsatzkräfte rund 90 Minuten gebunden.

Zur Brandursache oder der Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen; hier hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

