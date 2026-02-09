Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/Einbrüche

Coesfeld (ots)

In Ascheberg kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbrüchen:

Zwischen Donnerstag (05.02.), 23:00 Uhr und Freitag (06.02.), 09:00 Uhr kletterten unbekannte Täter zunächst über das Rolltor eines Landhandels an der Bernhardstraße in Ascheberg-Herbern. Anschließend öffneten sie die Schiebetür zum Verkaufsraum. Dort entwendeten die Täter eine bislang unbestimmte Anzahl an Tabakwaren und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

In eine Werkstatt eines Handwerksbetriebes an der Straße An der Hansalinie brachen Unbekannte zwischen Freitag (06.02.), 13:15 Uhr und Montag (09.02.), 06:30 Uhr ein. Sie brachen eine Tür auf und durchsuchten einen Bürotrakt. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen bislang nicht vor.

In einem weiteren Fall blieb es bei einem Versuch. Während sich der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Feldmannstraße am Freitag (06.02.) gegen 20:10 Uhr im Erdgeschoss aufhielt, verschafften sich unbekannte Täter über ein Terrassenvordach Zutritt zu seinem Balkon. Aufgrund der dabei verursachten Geräusche begab sich der Bewohner in das erste Obergeschoss seines Hauses. Nachdem er dort das Licht einschaltete, flüchteten die Täter. An der Balkontür waren Hebelspuren erkennbar.

Alle drei Tatorte wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen und es gelang, Spuren zu sichern. Diese werden nun ausgewertet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.

