Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Nachtragsmeldung: Polizei lädt am "Safer Internet Day" zu einer Mitmach-Aktion für Kinder zwischen 10 - 16 Jahren ein

Coesfeld (ots)

Die Veranstaltung fällt krankheitsbedingt aus.

Ursprungsmeldung:

Mit Spiel, Quiz und Wissen sicher durchs Internet!

Unter dem Motto "Together for a better Internet" machen sich alljährlich im Februar zum Safer Internet Day viele Menschen und Institutionen auf der ganzen Welt dafür stark, die Sicherheit im Internet zu verbessern. Besonders Kinder und Jugendliche sollen im selbstbestimmten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien unterstützt werden.

Die Beratungsstelle der Kriminalpolizei bietet am diesjährigen Safer Internet Day eine Mitmach-Aktion für Kinder zwischen 10 - 16 Jahren in Begleitung eines Erziehungsverantwortlichen an.

Die Kinder können an verschiedenen Stationen Themen wie Sexting, Cybergrooming, Deepfakes & Co. kennenlernen, sich informieren und mit kurzen Filmen, interaktiven Games und in einem digitalen sowie analogen Quiz ihr Wissen testen.

Die Aktion findet am Dienstag, 10. Februar von 15 bis 18 Uhr in der Beratungsstelle der Kriminalpoilizei, Bernhard-von-Galen-Straße 7a, 48653 Coesfeld statt.

Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht notwendig.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

