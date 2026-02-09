Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Polizei stellt gestohlenen E-Scooter sicher

Coesfeld (ots)

Ein 15-jähriger Dülmener informierte am Samstag (07.02.) gegen Mitternacht die Polizei, weil sein am Bahnhof abgestellten E-Scooter entwendet wurde. Der Jugendliche konnte sein Gefährt jedoch im Stadtgebiet von Dülmen orten. Polizeibeamte fanden den Scooter wenig später im Hinterhof einer Tankstelle an der Münsterstraße und übergaben ihn an den Geschädigten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-793611 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell