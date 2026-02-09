Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Lüdinghauser Straße

Dooring-Unfall mit zwei verletzten Pedelec-Fahrern

Coesfeld (ots)

Ein sogenannter "Dooring-Unfall" ereignete sich am 07.02.2026, gegen 16.45 Uhr auf der Lüdinghauser Straße in Nordkirchen. Ein 57-jähriger Nordkirchener übersah beim Öffnen seiner Autotür die von hinten heranfahrenden 50-jährige Pedelecfahrerin aus Nordkirchen. Diese konnte nicht mehr bremsen und stürzte. Ihr 54-jährige Lebensgefährte fuhr mit seinem Pedelec unmittelbar hinter ihr. Er sah den Unfall, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und fiel über seine am Boden liegende Lebensgefährtin. Beide Pedelecfahrer verletzten sich bei dem Unfall. Rettungssanitäter behandelten sie vor Ort.

