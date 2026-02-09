Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Lasbeck

Autos am Bahnhof in Havixbeck beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Havixbeck (Lasbeck) beschädigte ein bislang unbekannter Täter mindestens drei Autos. Dies meldete ein Zeuge der Polizei am 08.02.2026, gegen 10.00 Uhr. Ein genauer Tatzeitraum kann deshalb nicht weiter eingegrenzt werden. Bei allen Fahrzeugen schlug der Täter die Heckscheiben ein. Zudem wurde der Lack an sämtlichen Stellen zerkratzt, die Außenspiegel beschädigt und an einem der Fahrzeuge die hinteren Reifen zerstochen.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell