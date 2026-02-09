POL-COE: Dülmen, Gemarkenweg/Einbruch in Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Unbekannte Täter brachen am Montag (09.02.)in ein Einfamilienhaus in Dülmen ein. Der Tatzeitraum lag dabei zwischen 09:45 Uhr und 11:10 Uhr am Vormittag. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf, verschafften sich so zu Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses. Sie entwendeten eine Schmuckschatulle mitsamt Inhalt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-793611 entgegen.
