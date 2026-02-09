PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Gemarkenweg/Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montag (09.02.)in ein Einfamilienhaus in Dülmen ein. Der Tatzeitraum lag dabei zwischen 09:45 Uhr und 11:10 Uhr am Vormittag. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf, verschafften sich so zu Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses. Sie entwendeten eine Schmuckschatulle mitsamt Inhalt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-793611 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 15:16

    POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/Fahrzeugteile abmontiert und gestohlen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter machten sich an einem Kundenfahrzeug eines Autohauses in Dülmen zu schaffen. Am Montag (09.02.) gegen 01:00 Uhr morgens begaben sie sich zu einem frei zugänglichen Abstellplatz und demontierten das Frontradar eines Jeep Cherokee. Dabei wurde das Fahrzeug beschädigt. Nach wenigen Minuten entfernten sich die Personen in Richtung ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:54

    POL-COE: Havixbeck, Lasbeck / Autos am Bahnhof in Havixbeck beschädigt

    Coesfeld (ots) - Auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Havixbeck (Lasbeck) beschädigte ein bislang unbekannter Täter mindestens drei Autos. Dies meldete ein Zeuge der Polizei am 08.02.2026, gegen 10.00 Uhr. Ein genauer Tatzeitraum kann deshalb nicht weiter eingegrenzt werden. Bei allen Fahrzeugen schlug der Täter die Heckscheiben ein. Zudem wurde der Lack an sämtlichen ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:24

    POL-COE: Lüdinghausen, Steinbach / Ladendieb flüchtet - Zeugen gesucht

    Coesfeld (ots) - Eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes auf der Straße "Steinbach" in Lüdinghausen, Seppenrade rief am 07.02.2026, gegen 18.15 Uhr die Polizei. Sie machte Angaben zu einem Ladendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter hatte bereits am Tag zuvor diverse Artikel aus dem Laden entwendet. Die Mitarbeiterin erkannte den unbekannten Täter in dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren