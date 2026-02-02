PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, E-Ladekabel entwendet

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag (01.02.) von einer E-Ladesäule für Pkw ein Ladekabel entwendet.

Die Täter durchtrennten nach ersten Ermittlungen gegen 01.35 Uhr eins der Ladekabel der Säule, die sich auf dem Gelände eines Baumarkts befindet. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Zeugen informierten die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Diese blieb jedoch erfolglos. Die Unbekannten entwendeten das Kabel, inklusive Ladestecker. Die genaue Schadenshöhe war bei der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

