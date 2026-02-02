PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Einbruch in Einfamilienhaus

Laer (ots)

Am Freitag (30.01.) sind Einbrecher zwischen 16.10 und 22.15 Uhr in ein Haus in der Straße "Am Schuerkamp" eingestiegen.

Um in das Gebäude zu gelangen, schlugen sie eine Scheibe der Terrassentür ein. Im Haus öffneten und durchwühlten sie in allen Räumen die Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise entgegen. Zeugen melden sich bitte telefonisch bei der Polizeiwache Steinfurt unter 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

