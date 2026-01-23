Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beleidigungen und tätlicher Angriff bei Verkehrskontrolle

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Freitag (23.01.2026) kam es in Erfurt im Rahmen einer Verkehrskontrolle zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Gegen 01:00 Uhr stoppten Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei im Oschatzer Weg einen Audi. Während dieser Maßnahme verhielt sich der 61-jährige Beifahrer zunehmend aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach. Im weiteren Verlauf ging der Mann auf einen Polizisten zu und schubste ihn. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei leistete er Widerstand und setzte seine Beleidigungen fort. Als er sich wieder beruhigt hatte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Der 61-Jährige wurde bei der Widerstandshandlung leicht verletzt, außerdem wurde seine Brille beschädigt. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands sowie Beleidigung eingeleitet. (DS)

