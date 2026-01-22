PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Räuberischer Diebstahl in Bekleidungsgeschäft am Erfurter Anger

Erfurt (ots)

Am Dienstagabend (20.01.2026) kam es in einem Bekleidungsgeschäft am Erfurter Anger zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 19:30 Uhr entnahm ein unbekannter Täter mindestens einen Pullover im Wert von etwa 25 Euro aus einem Warenträger und begab sich damit in eine Umkleidekabine. Dort entfernte er die Diebstahlsicherung, zog das Kleidungsstück unter seine eigene Oberbekleidung und versuchte anschließend, das Geschäft ohne Bezahlung zu verlassen. Ein Mitarbeiter stellte den Dieb zur Rede und hielt ihn fest. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der beide zu Boden stürzten. Nachdem der Täter wieder aufgestanden war, trat er in Richtung des noch am Boden liegenden Mitarbeiters. Dieser hielt schützend den Arm vor das Gesicht und konnte den Tritt abwehren, erlitt dabei jedoch leichte Verletzungen. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos.

Der Täter wurde als männlich, etwa 20 bis 27 Jahre alt, circa 180 bis 185 cm groß, mit kräftiger Statur, südländischem Phänotyp sowie auffälliger Narbe unterhalb des linken Auges beschrieben. Hinweise zur Identität des Täters nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0017765 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

