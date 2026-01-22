Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Skoda aus Tiefgarage gestohlen

Erfurt (ots)

Auf einen Skoda hatten es Unbekannte in Erfurt abgesehen. Vorausgegangen war ein Einbruch bei einer Firma in der Krämpfervorstadt am zurückliegenden Wochenende. Dort wurde, neben Bargeld, wahrscheinlich auch der Fahrzeugschlüssel gestohlen. Damit wurde der Skoda mit einem Zeitwert von etwa 10.000 Euro geöffnet und aus einer Tiefgarage gefahren. Das Auto wurde zur Fahndung ausgeschrieben und Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Bisher fehlt von dem Skoda jede Spur. (DS)

