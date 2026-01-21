PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei versuchter Kassenautomatensprengung

Erfurt (ots)

Hohen Sachschaden verursachten Unbekannte Dienstagnacht (20.01.2026) in Erfurt. Die Täter versuchten kurz nach 01:00 Uhr, einen Kassenautomaten in der Neuwerkstraße zu sprengen. Der Automat hielt der Sprengung zwar stand, wurde allerdings erheblich beschädigt. Der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Anschließend flüchteten die Täter mit leeren Händen in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert. Die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion dauern an. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 21.01.2026 – 12:59

    LPI-EF: Kellereinbrecher auf frischer Tat gefasst

    Erfurt (ots) - Einer Polizeistreife gelang es gestern Morgen in Erfurt, einen Kellereinbrecher auf frischer Tat zu fassen. Vorausgegangen war eine Zeugeninformation aus der Friedrich-Engels-Straße. Von dort wurde gemeldet, dass ein Unbekannter kurz zuvor in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sei. Als die Polizisten den polizeibekannten 54-Jährigen wenig später am Steinplatz kontrollierten, fanden sie bei ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 07:00

    LPI-EF: Polizei sucht Geschädigten nach Verkehrsunfall in Leubingen

    Landkreis Sömmerda (ots) - Die Polizei sucht den Fahrzeughalter eines blauen Autos, welches am 19.01.2026 (Montag) gegen 07:40 Uhr in der Stödtener Straße 9 in Leubingen abgestellt gewesen war. Das Auto stand in Fahrtrichtung "Straße nach Kölleda" am linken Fahrbahnrand entgegen gesetzt der Fahrrichtung und wurde vermutlich durch einen Verkehrsunfall beschädigt. ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 15:13

    LPI-EF: Diebe stehlen Pedelec

    Erfurt (ots) - Am Montag (19.01.2026) informierte ein Mitarbeiter eines Erfurter Reisebüros die Polizei über einen Einbruch. Im Tatzeitraum von Freitag bis Sonntag brachen Unbekannte mit Gewalt die Zugangstür zu einem Wohn- und Geschäftsgebäudes auf. Aus dem Treppenhaus stahlen die Diebe ein Pegasus Pedelec im Wert von knapp 700 EUR und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des ...

    mehr
