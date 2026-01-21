Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei versuchter Kassenautomatensprengung

Erfurt (ots)

Hohen Sachschaden verursachten Unbekannte Dienstagnacht (20.01.2026) in Erfurt. Die Täter versuchten kurz nach 01:00 Uhr, einen Kassenautomaten in der Neuwerkstraße zu sprengen. Der Automat hielt der Sprengung zwar stand, wurde allerdings erheblich beschädigt. Der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Anschließend flüchteten die Täter mit leeren Händen in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert. Die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion dauern an. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell