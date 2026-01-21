PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrecher auf frischer Tat gefasst

Erfurt (ots)

Einer Polizeistreife gelang es gestern Morgen in Erfurt, einen Kellereinbrecher auf frischer Tat zu fassen. Vorausgegangen war eine Zeugeninformation aus der Friedrich-Engels-Straße. Von dort wurde gemeldet, dass ein Unbekannter kurz zuvor in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sei. Als die Polizisten den polizeibekannten 54-Jährigen wenig später am Steinplatz kontrollierten, fanden sie bei ihm ein Pedelec im Wert von etwa 1.000 Euro sowie mehrere Haushaltsgegenstände und Drogerieartikel. Der Einbrecher wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht. Nach einer ergebnislosen Wohnungsdurchsuchung wurde der 54-Jährige auf Weisung der Staatsanwaltschaft mit mehreren Strafanzeigen im Gepäck, u. a. wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Hehlerei, in die Freiheit entlassen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt

