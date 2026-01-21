Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei sucht Geschädigten nach Verkehrsunfall in Leubingen

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei sucht den Fahrzeughalter eines blauen Autos, welches am 19.01.2026 (Montag) gegen 07:40 Uhr in der Stödtener Straße 9 in Leubingen abgestellt gewesen war. Das Auto stand in Fahrtrichtung "Straße nach Kölleda" am linken Fahrbahnrand entgegen gesetzt der Fahrrichtung und wurde vermutlich durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Die Unfallschäden sollen sich an der linken Fahrzeugseite befinden.

Die Polizei sucht den Geschädigten oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0014940 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell