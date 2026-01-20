LPI-EF: Diebe stehlen Pedelec

Erfurt (ots) - Wie der Polizei gestern (19.01.2026) mitgeteilt wurde, hatten es Diebe am vergangenen Wochenende auf ein Bürogebäude in der Krämpfervorstadt abgesehen. Die Täter brachen mehrere Türen auf, um sich Zutritt zu den einzelnen Büroräumen zu verschaffen. Hier stahlen sie u. a. Bargeld, Geldkassetten und Briefe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesgutes konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch ...

mehr