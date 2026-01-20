Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebe stehlen Pedelec
Erfurt (ots)
Am Montag (19.01.2026) informierte ein Mitarbeiter eines Erfurter Reisebüros die Polizei über einen Einbruch. Im Tatzeitraum von Freitag bis Sonntag brachen Unbekannte mit Gewalt die Zugangstür zu einem Wohn- und Geschäftsgebäudes auf. Aus dem Treppenhaus stahlen die Diebe ein Pegasus Pedelec im Wert von knapp 700 EUR und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
