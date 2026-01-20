PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen Pedelec

Erfurt (ots)

Am Montag (19.01.2026) informierte ein Mitarbeiter eines Erfurter Reisebüros die Polizei über einen Einbruch. Im Tatzeitraum von Freitag bis Sonntag brachen Unbekannte mit Gewalt die Zugangstür zu einem Wohn- und Geschäftsgebäudes auf. Aus dem Treppenhaus stahlen die Diebe ein Pegasus Pedelec im Wert von knapp 700 EUR und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 15:12

    LPI-EF: Einbruch in Bürogebäude

    Erfurt (ots) - Wie der Polizei gestern (19.01.2026) mitgeteilt wurde, hatten es Diebe am vergangenen Wochenende auf ein Bürogebäude in der Krämpfervorstadt abgesehen. Die Täter brachen mehrere Türen auf, um sich Zutritt zu den einzelnen Büroräumen zu verschaffen. Hier stahlen sie u. a. Bargeld, Geldkassetten und Briefe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesgutes konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 15:12

    LPI-EF: Brandlegung und tätlicher Angriff auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes

    Erfurt (ots) - Montagmittag (19.01.2026) unterstützte die Polizei das Ordnungsamt der Stadt Erfurt. Gegen 13:10 Uhr entzündete ein 31-jähriger Mann einen Tannenbaum auf dem Anger. Mitarbeiter des Ordnungsamtes löschten den Brand und alarmierten die Polizei. Bei der anschließenden Personalienfeststellung schlug der 31-Jährige einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 15:11

    LPI-EF: Auto aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet

    Erfurt (ots) - In der vergangenen Nacht brachen Diebe ein Auto in der Johannesvorstadt in Erfurt auf. Der Ford war im Tatzeitraum von 20:00 Uhr bis 22:40 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße geparkt gewesen, als die Unbekannten die Fensterscheibe der Beifahrerseite einschlugen. Sie stahlen einen Rucksack sowie einen Laptop und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren