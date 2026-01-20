PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Bürogebäude

Erfurt (ots)

Wie der Polizei gestern (19.01.2026) mitgeteilt wurde, hatten es Diebe am vergangenen Wochenende auf ein Bürogebäude in der Krämpfervorstadt abgesehen. Die Täter brachen mehrere Türen auf, um sich Zutritt zu den einzelnen Büroräumen zu verschaffen. Hier stahlen sie u. a. Bargeld, Geldkassetten und Briefe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesgutes konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt

