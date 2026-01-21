PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person

Erfurt (ots)

Heute Morgen (21.01.2026) ereignete sich auf der Landstraße zwischen Eischleben und Waltersleben ein schwerer Verkehrsunfall. Kurz nach 07:00 Uhr befuhr ein 45-jähriger Tesla-Fahrer die Landstraße in Richtung Waltersleben. Eine ihm entgegenkommende 26-jährige VW-Fahrerin beabsichtigte auf Höhe der Autobahnauffahrt Erfurt West nach links abzubiegen, um auf die Autobahn A4 aufzufahren. Die 26-Jährige übersah dabei vermutlich den Tesla und es kam zur Kollision. Es entstand ein Sachschaden von etwa 75.000 Euro. Die VW-Fahrerin wurde durch den Unfall verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

