Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person

Erfurt (ots)

Heute Morgen (21.01.2026) ereignete sich auf der Landstraße zwischen Eischleben und Waltersleben ein schwerer Verkehrsunfall. Kurz nach 07:00 Uhr befuhr ein 45-jähriger Tesla-Fahrer die Landstraße in Richtung Waltersleben. Eine ihm entgegenkommende 26-jährige VW-Fahrerin beabsichtigte auf Höhe der Autobahnauffahrt Erfurt West nach links abzubiegen, um auf die Autobahn A4 aufzufahren. Die 26-Jährige übersah dabei vermutlich den Tesla und es kam zur Kollision. Es entstand ein Sachschaden von etwa 75.000 Euro. Die VW-Fahrerin wurde durch den Unfall verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (SO)

