Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Von Schlange gebissen

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann ist in der Nacht zu Freitag von einer Klapperschlange gebissen und verletzt worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 36-Jährige zu Besuch bei einem 34-jährigen Freund im Stadtgebiet. Dieser wollte gerade seine Klapperschlange in ein anderes Terrarium umsetzen. Dabei half ihm der 36-Jährige, indem er die Schlange mit zwei Haken hielt. Das giftige Reptil löste sich von dem Haken und biss dem Mann ins Gesicht. Er erlitt einen Kreislaufkollaps. Der 34-Jährige sicherte die Schlange im Terrarium und rief den Rettungsdienst sowie die Polizei. Der Rettungsdienst behandelte den Gebissenen sofort und brachte ihn in ein Krankenhaus. Aktuell befindet er sich in einem kritischen aber stabilen Zustand. Der Besitzer der Klapperschlange muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Ob er die Erlaubnis zum Halten von giftigen Lebewesen hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. |elz

