Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher 20-Euro-Schein

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag (20.01.2026) versuchte eine junge Frau in Erfurt ihren Einkauf mit Falschgeld zu bezahlen. Die 19-Jährige übergab das sogenannte Falsifikat gegen 14:30 Uhr einer Kassiererin in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße. Nach intensiver Prüfung stellte die Angestellte fest, dass es sich bei dem 20-Euro-Schein um eine Fälschung handelte. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Mit einer Strafanzeige muss die 19-Jährige allerdings nicht rechnen, da das Falsifikat mehrere Echtheitsmerkmale aufwies und sie glaubhaft machen konnte, den falschen Zwanziger nicht erkannt zu haben.

Die Polizei weist darauf hin, Bargeld aufmerksam zu prüfen. Echtheitsmerkmale wie Wasserzeichen, Sicherheitsfaden und fühlbare Reliefs sollten kombiniert kontrolliert werden. Bei Zweifeln sollte der Schein nicht weitergegeben werden, da man sich sonst selber wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld strafbar macht. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell