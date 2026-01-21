PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher 20-Euro-Schein

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag (20.01.2026) versuchte eine junge Frau in Erfurt ihren Einkauf mit Falschgeld zu bezahlen. Die 19-Jährige übergab das sogenannte Falsifikat gegen 14:30 Uhr einer Kassiererin in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße. Nach intensiver Prüfung stellte die Angestellte fest, dass es sich bei dem 20-Euro-Schein um eine Fälschung handelte. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Mit einer Strafanzeige muss die 19-Jährige allerdings nicht rechnen, da das Falsifikat mehrere Echtheitsmerkmale aufwies und sie glaubhaft machen konnte, den falschen Zwanziger nicht erkannt zu haben.

Die Polizei weist darauf hin, Bargeld aufmerksam zu prüfen. Echtheitsmerkmale wie Wasserzeichen, Sicherheitsfaden und fühlbare Reliefs sollten kombiniert kontrolliert werden. Bei Zweifeln sollte der Schein nicht weitergegeben werden, da man sich sonst selber wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld strafbar macht. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 12:59

    LPI-EF: Hoher Sachschaden bei versuchter Kassenautomatensprengung

    Erfurt (ots) - Hohen Sachschaden verursachten Unbekannte Dienstagnacht (20.01.2026) in Erfurt. Die Täter versuchten kurz nach 01:00 Uhr, einen Kassenautomaten in der Neuwerkstraße zu sprengen. Der Automat hielt der Sprengung zwar stand, wurde allerdings erheblich beschädigt. Der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Anschließend flüchteten ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 12:59

    LPI-EF: Kellereinbrecher auf frischer Tat gefasst

    Erfurt (ots) - Einer Polizeistreife gelang es gestern Morgen in Erfurt, einen Kellereinbrecher auf frischer Tat zu fassen. Vorausgegangen war eine Zeugeninformation aus der Friedrich-Engels-Straße. Von dort wurde gemeldet, dass ein Unbekannter kurz zuvor in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sei. Als die Polizisten den polizeibekannten 54-Jährigen wenig später am Steinplatz kontrollierten, fanden sie bei ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 07:00

    LPI-EF: Polizei sucht Geschädigten nach Verkehrsunfall in Leubingen

    Landkreis Sömmerda (ots) - Die Polizei sucht den Fahrzeughalter eines blauen Autos, welches am 19.01.2026 (Montag) gegen 07:40 Uhr in der Stödtener Straße 9 in Leubingen abgestellt gewesen war. Das Auto stand in Fahrtrichtung "Straße nach Kölleda" am linken Fahrbahnrand entgegen gesetzt der Fahrrichtung und wurde vermutlich durch einen Verkehrsunfall beschädigt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren