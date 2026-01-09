PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: 17-Jähriger wieder da.

Lippe (ots)

Der seit dem 09.01.2026 vermisste 17-Jährige aus Bad Salzuflen ist wieder da. Der Jugendliche konnte am späten Freitagabend wohlbehalten im Bereich Dissen (Osnabrück) angetroffen werden. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihm wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Medien und Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. Bitte löschen Sie veröffentlichte Fotos und weitere persönliche Daten des Jugendlichen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 14:30

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung: 17-Jähriger vermisst.

    Lippe (ots) - Seit Freitagmorgen (09.01.2026) wird ein 17-Jähriger aus Bad Salzuflen vermisst. Der Jugendliche wurde zuletzt gegen 11 Uhr in der Heldmanstraße gesehen. Eine Eigengefährdung kann aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden. Es könnte sein, dass er sich im Bereich Herford aufhält. Der Vermisste ist ca. 1,70 m groß, ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:37

    POL-LIP: Oerlinghausen. Auf winterglatter Fahrbahn gegen Baum geprallt.

    Lippe (ots) - Am Samstagnachmittag (03.01.2026) gegen 15:05 Uhr befuhr ein 29jähriger mit seinem Mini Cooper die Detmolder Straße in Richtung Helpup. Vermutlich aufgrund von Glätte kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Oerlinghauser wurde dabei leicht verletzt. Der stark beschädigte und nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch ein ...

    mehr
