Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: 17-Jähriger wieder da.

Lippe (ots)

Der seit dem 09.01.2026 vermisste 17-Jährige aus Bad Salzuflen ist wieder da. Der Jugendliche konnte am späten Freitagabend wohlbehalten im Bereich Dissen (Osnabrück) angetroffen werden. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihm wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Medien und Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. Bitte löschen Sie veröffentlichte Fotos und weitere persönliche Daten des Jugendlichen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell