Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Auf winterglatter Fahrbahn gegen Baum geprallt.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (03.01.2026) gegen 15:05 Uhr befuhr ein 29jähriger mit seinem Mini Cooper die Detmolder Straße in Richtung Helpup. Vermutlich aufgrund von Glätte kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Oerlinghauser wurde dabei leicht verletzt. Der stark beschädigte und nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

