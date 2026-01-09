Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung: 17-Jähriger vermisst.

Lippe (ots)

Seit Freitagmorgen (09.01.2026) wird ein 17-Jähriger aus Bad Salzuflen vermisst. Der Jugendliche wurde zuletzt gegen 11 Uhr in der Heldmanstraße gesehen. Eine Eigengefährdung kann aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden. Es könnte sein, dass er sich im Bereich Herford aufhält.

Der Vermisste ist ca. 1,70 m groß, schlank, hat dunkelblonde Haare, trägt eine Brille sowie einen hellgrauen Kapuzenpulli und eine dunkelgraue Jogginghose. Ein Foto von ihm finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/191305

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell