POL-LIP: Detmold. Drogenhändler geht in Untersuchungshaft.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (07.01.2026) ging der Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in einem bestehenden Strafverfahren gegen einen tatverdächtigen Drogenhändler ein weiterer mutmaßlicher Dealer ins Netz.

Gegen 16.15 Uhr setzten zivile Kräfte der lippischen Kriminalpolizei einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Detmold in einer Wohnung in der Straße Im Lindenort um. Die Durchsuchung diente in diesem Fall zur Beweissicherung in einem laufenden Verfahren wegen des illegalen Handelns mit Betäubungsmitten gegen den 52-jährigen Bewohner. Es konnten Heroin sowie Amphetamine bei ihm aufgefunden werden, die sichergestellt wurden.

Bei der Durchsuchung befand sich auch ein 36-jähriger Detmolder in der Wohnung, der zuvor im Rahmen von polizeilichen Observationen als Drogenlieferant des 52-Jährigen aufgefallen war. In seinem Besitz fanden die Beamten Kokain, Heroin, eine geladene Gaspistole sowie einen Schlagring. Wegen des dringenden Tatverdachts illegal mit Betäubungsmitteln zu handeln, wurde der 36-Jährige mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Drogen und Waffen wurden sichergestellt.

Anschließend durchsuchten die Einsatzkräfte seine Wohnung in Detmold, wo zusätzlich rund 1 Kilogramm Amphetamine aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Der bereits polizeibekannte Mann wurde am Donnerstag (08.01.2026) einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für ihn anordnete. Die weiteren Ermittlungen im Kriminalkommissariat 2 dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

