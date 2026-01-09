Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Trunkenheit im Verkehr: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Zaun gefahren.

Lippe (ots)

In der Apfelstraße kam ein 24-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend (08.01.2026) augenscheinlich aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Zaun. Es entstand ein Sachschaden. Der Mann war gegen 22.35 Uhr zuvor mit seinem Audi A6 in Richtung Währentruper Straße unterwegs. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte beim Fahrer Anzeichen eines vorherigen Alkoholkonsums. Ein Alkoholvortest schlug an. Der Mann aus Litauen wurde mit zur Polizeiwache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste der 24-Jährige eine Sicherheitsleistung zahlen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell