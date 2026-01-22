Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Arztpraxis

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch verschafften sich Unbekannte mit Gewalt Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Erfurter Altstadt. An der Hauseingangstür verursachten die Täter zunächst einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Im ersten Obergeschoss hebelten sie dann die Tür zu einer Arztpraxis auf und richteten dabei weiteren Sachschaden an. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schubladen und entwendeten einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag. Zudem stahlen sie aus einem Nebenraum eine Kompaktkamera samt Ringlichtaufsatz im Wert von etwa 670 Euro. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an. (DS)

