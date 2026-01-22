PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Arztpraxis

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch verschafften sich Unbekannte mit Gewalt Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Erfurter Altstadt. An der Hauseingangstür verursachten die Täter zunächst einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Im ersten Obergeschoss hebelten sie dann die Tür zu einer Arztpraxis auf und richteten dabei weiteren Sachschaden an. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schubladen und entwendeten einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag. Zudem stahlen sie aus einem Nebenraum eine Kompaktkamera samt Ringlichtaufsatz im Wert von etwa 670 Euro. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 14:02

    LPI-EF: Skoda aus Tiefgarage gestohlen

    Erfurt (ots) - Auf einen Skoda hatten es Unbekannte in Erfurt abgesehen. Vorausgegangen war ein Einbruch bei einer Firma in der Krämpfervorstadt am zurückliegenden Wochenende. Dort wurde, neben Bargeld, wahrscheinlich auch der Fahrzeugschlüssel gestohlen. Damit wurde der Skoda mit einem Zeitwert von etwa 10.000 Euro geöffnet und aus einer Tiefgarage gefahren. Das Auto wurde zur Fahndung ausgeschrieben und Ermittlungen ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 15:48

    LPI-EF: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person

    Erfurt (ots) - Heute Morgen (21.01.2026) ereignete sich auf der Landstraße zwischen Eischleben und Waltersleben ein schwerer Verkehrsunfall. Kurz nach 07:00 Uhr befuhr ein 45-jähriger Tesla-Fahrer die Landstraße in Richtung Waltersleben. Eine ihm entgegenkommende 26-jährige VW-Fahrerin beabsichtigte auf Höhe der Autobahnauffahrt Erfurt West nach links abzubiegen, ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 15:47

    LPI-EF: Falscher 20-Euro-Schein

    Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag (20.01.2026) versuchte eine junge Frau in Erfurt ihren Einkauf mit Falschgeld zu bezahlen. Die 19-Jährige übergab das sogenannte Falsifikat gegen 14:30 Uhr einer Kassiererin in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße. Nach intensiver Prüfung stellte die Angestellte fest, dass es sich bei dem 20-Euro-Schein um eine Fälschung handelte. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Mit einer Strafanzeige muss die 19-Jährige allerdings nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren