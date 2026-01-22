Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei erwischt zahlreiche Temposünder im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute (22.01.2026) führten Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung der Erfurter Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle im Landkreis Sömmerda durch. Innerhalb von knapp fünf Stunden passierten etwa 450 Fahrzeuge die Messstelle im Bereich Kölleda, Fahrtrichtung Schillingstedt/ Kreisverkehr Streitseebad. Dabei überschritten 40 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h für Autos bzw. 60 km/h für Lastkraftwagen. Trauriger Spitzenreiter war ein VW-Fahrer aus dem Zulassungsbereich Gütersloh. Der Autofahrer wurde mit 146 km/h gemessen. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. (DS)

