Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Wohnungseinbruch in der Löbervorstadt

Erfurt (ots)

Eine unschöne Entdeckung machte ein 62-jähriger Wohnungsinhaber am Mittwochabend (21.01.2026) in Erfurt. Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub stellte der Mann fest, dass Unbekannte versucht hatten, in seine Wohnung in der Löbervorstadt einzubrechen. Im Tatzeitraum vom 14.01.2026 bis 21.01.2026 hatten sich die Täter zunächst schadlos Zugang zum Treppenhaus verschafft. Anschließend versuchten sie, die verschlossene Wohnungstür gewaltsam mit einem unbekannten Werkzeug zu öffnen. Zwar gelang es den Einbrechern nicht, in die Wohnung einzudringen, jedoch hinterließen sie Kratzspuren am Türrahmen, wodurch ein Sachschaden von etwa 400 Euro entstand. Ermittlungen wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls wurden eingeleitet. (DS)

