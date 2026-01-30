PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Juweliergeschäft

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (29.01.), 18.00 Uhr und Freitag (30.01.), 08.15 Uhr in ein Juweliergeschäft an der Straße Am Brink eingebrochen.

Die Täter haben nach ersten Ermittlungen die Schaufensterscheibe des Geschäfts eingeschlagen. Aus der Auslage entwendeten die Unbekannten anschließend diverse Schmuckstücke. Die genaue Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

