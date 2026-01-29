Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Festnahme nach zahlreichen Diebstählen aus Autos, Tatverdächtiger in U-Haft

Rheine (ots)

Die Polizei in Rheine hat am Mittwochmittag (28.01.) nach zahlreichen Diebstählen aus Autos in den vergangenen Wochen einen 29-jährigen Mann festgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten zu dem Tatverdächtigen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Tatorte liegen vornehmlich im Westen der Stadt. Gestohlen wurden unter anderem Uhren, Brillen, Tablets, Schmuck und meist geringe Bargeldsummen. Der 29-Jährige, ein Algerier ohne festen Wohnsitz, steht unter dringenden Tatverdacht, für mehr als 30 Delikte verantwortlich zu sein.

Die ermittelnde Kriminalpolizei geht davon aus, dass der Großteil der betroffenen Autos unverschlossen war. Der Tatverdächtige streifte den Erkenntnissen zufolge durch die Stadt und prüfte jeweils, ob ein Pkw unverschlossen ist. Dann verschaffte er sich Zutritt.

Der 29-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut: Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab. Überprüfen Sie nach Bestätigung des Funkschlüssels, ob das Auto wirklich verschlossen ist. Lassen Sie niemals Wertgegenstände wie Geld oder elektronische Geräte im Auto zurück. Gleiches gilt für Taschen und Rücksäcke. Gerade wenn diese Dinge sichtbar im Auto liegen, kann das Kriminellen einen Tatanreiz bieten.

