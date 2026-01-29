Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Tatverdächtige nach Fahrraddiebstahl gestellt, Eigentümer zweier Fahrräder gesucht

Rheine (ots)

Am Samstag (24.01.) haben Zeugen der Polizei gegen 23.20 Uhr einen möglichen Fahrraddiebstahl gemeldet. Sie sahen zwei Männer an der Rheiner Straße, in Höhe Ringstraße/Gröningstraße, die verschlossene Fahrräder schoben.

Die eingesetzten Beamten trafen die beiden Männer kurz darauf an. Dabei konnten sie auch die beiden Fahrräder (siehe Fotos) sicherstellen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 37-jährigen Mann aus Rheine und einen 47-jährigen Mann aus Emsdetten.

Da die beiden Tatverdächtigen keine Angaben über die Herkunft der Fahrräder machen konnten, wurden sie vorläufig festgenommen.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um gestohlene Räder handelt. Die Eigentümer konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden. Sie oder Zeugen, die einen der Eigentümer kennen, melden sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

