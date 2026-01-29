Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Eigentümer gesucht, Fahrrad sichergestellt

Lengerich (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen zu einem Fahrraddiebstahl im September 2025 hat die Polizei ein weiteres Fahrrad sicherstellen können, dessen Eigentümer unbekannt ist.

Das Fahrrad der Marke Prophete, Modell Stack 1.3, konnte von den Beamten nach intensiven Ermittlungen keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei bittet deshalb den Eigentümer oder Personen, die ihn kennen, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise zu dem auf dem Foto abgebildeten Fahrrad nimmt die Wache in Lengerich entgegen, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell