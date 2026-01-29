POL-ST: Hörstel, Sperrung der K14 zwischen Hörstel und Dreierwalde, Nachtrag
Hörstel (ots)
Wie am Donnerstagmorgen (29.01.) gemeldet (https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526), war die K 14 zwischen Hörstel und Dreierwalde wegen Eisglätte in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.
Diese Sperrung ist aufgehoben. Die Straße ist wieder frei. Wir bitten trotzdem alle Autofahrer bei der aktuellen Wetterlage vorsichtig und angepasst zu fahren.
