Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Sperrung der K14 zwischen Hörstel und Dreierwalde, Nachtrag

Hörstel (ots)

Wie am Donnerstagmorgen (29.01.) gemeldet (https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526), war die K 14 zwischen Hörstel und Dreierwalde wegen Eisglätte in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Diese Sperrung ist aufgehoben. Die Straße ist wieder frei. Wir bitten trotzdem alle Autofahrer bei der aktuellen Wetterlage vorsichtig und angepasst zu fahren.

