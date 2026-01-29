POL-ST: Sperrung der K14 zwischen Hörstel und Dreierwalde

Tecklenburg (ots) - Am Dienstagabend (27.01.) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in einer kommunalen Wohnungseinrichtung in Tecklenburg informiert. Nach ersten Erkenntnissen entdeckten Bewohner gegen 22.35 Uhr den Brand in dem Haus an der Straße Zum Kahlen Berg. Ein Bewohner versuchte mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein ...

