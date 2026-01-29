POL-ST: Sperrung der K14 zwischen Hörstel und Dreierwalde
Steinfurt (ots)
Die K14 zwischen Hörstel und Dreierwalde ist aktuell aufgrund Eisglätte in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Streumaßnahmen sind veranlasst. Das Ende der Sperrung kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden. Im gesamten Kreisgebiet kann es stellenweise zu vereisten Fahrbahnen kommen.
