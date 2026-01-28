PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Einbruch in Wohnhaus

Ladbergen (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (27.01.) an einem Einfamilienhaus an der Breedenstraße, zwischen Buchenweg und Heckenweg, die Terrassentür eingeschlagen.

So verschafften sich die Täter zwischen 16.40 Uhr und 19.00 Uhr Zugang zum Haus. Dort durchsuchten sie diverse Schränke. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

