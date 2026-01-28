Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Dienstag (27.01.) Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Glück-Auf-Straße verschafft. Das Haus liegt zwischen Eisenstraße und Steigereck.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen zwischen 05.30 Uhr und 21.00 Uhr die Terrassentür der Wohnung auf. Sie durchsuchten dort sämtliche Räume. Beute machten die Täter nach ersten Einschätzungen nicht.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell