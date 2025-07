Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Stefanstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallversucher beschädigte in der Zeit von Samstag, 12. Juli. 14 Uhr bis Sonntag, 13. Juli, 12 Uhr den Opel eines 50-jährigen Hammers. Der PKW parkte am Fahrbandrand der Stefanstraße unmittelbar hinter der Kreuzung Rautenstauchstraße. Die Lackkratzer mit weißlichen Anhaftungen sowie Karosserieschäden waren an der Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

