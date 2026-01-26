PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Diebstahl aus Auto, Fenster eingeschlagen

Steinfurt (ots)

An einem Auto, das an der Windstraße in Burgsteinfurt stand, ist in der Zeit zwischen Freitag (23.01.26) und Samstag (24.01.26) die hintere rechte Scheibe eingeschlagen worden.

Die Tat ereignete sich zwischen 12.00 Uhr am Freitag und 09.00 Uhr am Samstagmorgen. Aus dem Chrysler Voyager stahlen die unbekannten Täter Kleingeld und eine Brille.

Zeugenhinweise zu dieser Tat nimmt die Wache in Steinfurt entgegen: Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

