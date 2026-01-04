Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Betriebsunfall - Schiff droht zu sinken - Ausflugsschiff läuft voll mit Wasser und droht zu kentern - Keine Personen in unmittelbarer Gefahr

Stuttgart (ots)

Über eine Schifffahrtsgesellschaft wurde der Feuerwehr gegen 13:45 Uhr eine Notlage eines Passagierschiffs auf dem Neckar gemeldet. Der Rumpf eines am Ponton befestigten Passagierschiffes füllte sich durch eine unbekannte Leckage mit Wasser. Das Schiff bekam hierdurch eine Schräglage und drohte zu kentern. Zur Sicherung der Einsatzstelle waren umfangreiche Maßnahmen der Feuerwehr notwendig. Im ersten Schritt wurde das Schiff mit bordeigenen Tauen am Ufer festgesetzt um ein eindrehen in die Fahrrinne des Neckars zu verhindern. Parallel dazu wurde eindringendes Neckarwasser mit mehreren Pumpen aus dem Schiffsrumpf herausgepumpt. Im weiteren Verlauf wurde durch intensive Erkundungsarbeit ein Seewasserventil gefunden durch welches Neckarwasser in den Schiffsrumpf eingedrungen ist. Das Eindringen von Neckarwasser wurde durch Schließen des Ventils gestoppt. Während den Pumparbeiten wurde regelmäßig die Neckarwasseroberfläche auf austretende Betriebsmittel kontrolliert. Dies konnte zu keiner Zeit festgestellt werden. Zur Kontrolle des Schiffsrumpfes auf erneuten Wassereintritt blieben Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zunächst vor Ort. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr konnten gegen 17:30 Uhr beendet werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwache 3: Direktionsdienst, Gerätewagen Wasserrettung, Ölsperre

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Wangen: Löschgruppenfahrzeug, Mannschaftstransportfahrzeug Abteilung Münster: Gerätewagen Wasserrettung mit Rettungsboot

Rettungsdienst war nicht erforderlich.

