Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Einbruch in Einfamilienhaus, Bargeld gestohlen

Wettringen (ots)

Am Samstag (24.01.) zwischen 15.00 und 20.15 Uhr sind Unbekannte in ein Haus an der Wilhelm-Busch-Straße eingebrochen.

Um in das Haus zu gelangen, wurde eine Terrassentür aufgehebelt. Die Täter öffneten im Haus sämtliche Schränke und Schubläden und durchwühlten diese. Es wurde mindestens ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen zu diesem Einbruch. Hinweise nimmt die Polizei Ochtrup unter 02553/9356-4155 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell