Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Auto brennt, Zeugen gesucht

Neuenkirchen (ots)

In der Nacht von Freitag (24.01.) auf Samstag (25.01.) gegen 01.35 Uhr ist der Polizei ein brennendes Auto auf einem Parkplatz an der B70/Burgsteinfurter Damm gemeldet worden.

Ein Zeuge fuhr in der Nacht an dem Parkplatz vorbei und bemerkte den Brand. Die graue Mercedes C-Klasse wurde kurz vor Mitternacht dort abgestellt und brannte vollständig aus. Die Brandursache ist bislang unklar und die Polizei ermittelt.

Wer Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten, die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

