Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einfamilienhaus durchwühlt, Terrassentür aufgehebelt

Greven (ots)

Am Samstag (24.01.) zwischen 13.00 und 21.30 Uhr haben Einbrecher eine Terrassentür an einem Einfamilienhaus an der Schützenstraße gewaltsam geöffnet.

Anschließend durchsuchten sie das Haus. Gestohlen wurde ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu dem Einbruch. Hinweise nimmt die Polizei Greven telefonisch unter 02571/928-4455 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell