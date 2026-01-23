PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Nach einer Sachbeschädigung am Sparkassengebäude an der Bachstraße sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte Täter haben eine Glasfensterscheibe auf der Gebäuderückseite, die zum Alten Posthof hin liegt, beschädigt. Die Tat ereignete sich am Montag (12.01.) um 14.00 Uhr mittags. Eine Zeugin hörte einen lauten Knall und sah dann drei Jugendliche im Alter von etwa 14 bis 15 Jahren, die vor der Scheibe standen. Alle Drei flüchteten anschließend in Richtung Alte Münsterstraße/Rathaus.

Alle Jugendlichen waren männlich. Einer von ihnen hatte dunkelblonde, kurze Haare und trug einen braunen Winterparka.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

