Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Wohnhaus, Täter erbeuten Schmuck

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (22.01.) sind unbekannte Täter zwischen 11.45 Uhr und 12.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Nordstraße, Höhe der Straße Zum Guten Hirten, eingestiegen. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Haus. Sie durchsuchten dort sämtliche Räume, öffneten Schränke und Schubladen. Die Täter erbeuteten Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Wem in der angegebenen Zeit etwas Besonderes aufgefallen ist, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

