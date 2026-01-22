Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Friseursalon

Hörstel (ots)

Zu einem Einbruch in einen Friseursalon in Riesenbeck ist es in der Nacht von Mittwoch (21.01.) auf Donnerstag (22.01.) gekommen.

Die Täter hebelten zwischen 18.20 Uhr am Mittwochabend und 05.35 Uhr am Mittwochmorgen ein Fenster des Salons an der Sünte-Rendel-Straße auf. Dort wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Die Täter entwendeten Bargeld, die genaue Höhe stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Wache in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell