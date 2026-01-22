PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Friseursalon

Hörstel (ots)

Zu einem Einbruch in einen Friseursalon in Riesenbeck ist es in der Nacht von Mittwoch (21.01.) auf Donnerstag (22.01.) gekommen.

Die Täter hebelten zwischen 18.20 Uhr am Mittwochabend und 05.35 Uhr am Mittwochmorgen ein Fenster des Salons an der Sünte-Rendel-Straße auf. Dort wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Die Täter entwendeten Bargeld, die genaue Höhe stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Wache in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 09:53

    POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz, Diverse Gegenstände und Bargeld entwendet

    Rheine (ots) - Unbekannte haben sich zwischen Dienstag (20.01.) und Mittwoch (21.01.) unbefugt Zugang zu mehreren Fahrzeugen verschafft und diese durchsucht. Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangt sind, ist in allen Fällen unbekannt. Zwischen Dienstag, 16.30 Uhr und Mittwoch, 06.50 Uhr verschafften sich Unbekannte an der Brechtestraße Zugang zu einem Mini Cooper. ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:46

    POL-ST: Recke, Einbruch in Bäckerei

    Recke (ots) - Unbekannte Täter haben ein Fenster einer Bäckerei an der Vogteistraße, nahe Poststraße, aufgehebelt. Dies geschah in der Zeit zwischen Mittwoch (21.01.), 18.00 Uhr und Donnerstag (22.01.), 05.20 Uhr. Die Täter gelangten in die Räume der Bäckerei. Sie öffneten sämtliche Schränke und Schubladen. Beute machten sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Hinweise ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:42

    POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus

    Emsdetten (ots) - Am Mittwoch (21.01.) verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 15.00 Uhr bis 21.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Richard-Wagner-Straße. Das Haus liegt zwischen der Max-Bruch-Straße und der Gustav-Mahler-Straße. Die Täter haben die Terrassentür des Hauses aufgehebelt und gelangten so hinein. Dort dursuchten sie sämtliche Zimmer. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren