Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (21.01.) verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 15.00 Uhr bis 21.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Richard-Wagner-Straße. Das Haus liegt zwischen der Max-Bruch-Straße und der Gustav-Mahler-Straße.

Die Täter haben die Terrassentür des Hauses aufgehebelt und gelangten so hinein. Dort dursuchten sie sämtliche Zimmer. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

