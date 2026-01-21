Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, 86-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (21.01.) ist es gegen 08.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Heuerlandstraße gekommen.

Eine 84-jährige Frau saß in ihrem VW Golf, der in der Hauseinfahrt stand. Ihr 86-jähriger Ehemann stand hinter dem Fahrzeug, um die Heckscheibe frei zu kratzen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen rückwärts ins Rollen. Der 86-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell