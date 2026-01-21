Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Tecklenburg, mehrere Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Emsdetten, Tecklenburg (ots)

Am Dienstagabend (20.01) hat es in Emsdetten und in Tecklenburg mehrere Betrugsanrufe von falschen Polizeibeamten gegeben. Bei der Kreispolizeibehörde meldeten sich am späten Nachmittag und Abend mehrere Bürger wegen verdächtiger Anrufe. Zu einem Vermögensschaden kam es in den Fällen nicht.

Aus diesem Anlass warnt die Polizei erneut vor diesen Betrugsanrufen. Die Kriminellen geben sich als Polizisten aus und behaupten beispielsweise, dass Geld oder Wertsachen vor Einbrecherbanden in Sicherheit gebracht werden müssten. Dabei lassen sie die Rufnummer örtlicher Polizeidienststellen oder die 110 mit einer Ortsvorwahl im Telefondisplay erscheinen. Dies ist technisch möglich. Doch die richtige Polizei ruft niemals unter der 110 an. Auch werden nicht selten Namen von real existierenden Beamten genutzt, um die Glaubwürdigkeit zu steigern.

Die Betrüger rufen häufig bei älteren Menschen an und manipulieren ihre Opfer in stundenlangen Telefonaten. Sie versuchen mit überzeugenden Geschichten das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Sie bringen die Angerufenen dazu Bargeld, Schmuck und andere Wertsachen an Abholer zu übergeben. Die Opfer glauben, ihre Wertsache so vor Kriminellen zu schützen. Tatsächlich sehen sie ihr Vermögen nie wieder.

Viele der Angerufenen reagieren richtig auf diese Betrugsmasche, legen auf und rufen unter 110 die Polizei an. Trotzdem gelingt es den Tätern immer wieder, Menschen derart unter Druck zu setzen, dass sie den Anweisungen folgen.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, empfiehlt die Polizei:

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell