Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruch in Lagerhallen

Recke (ots)

In der Nacht von Montag (19.01.) auf Dienstag (20.01.) sind unbekannte Täter in ein Büro- und Lagergebäude an der Haarstraße eingestiegen.

Die Täter hebelten zwischen 15.00 Uhr am Dienstagnachmittag und 08.00 Uhr am Mittwochmorgen ein Fenster eines der Gebäude auf dem Gelände auf. Im Inneren durchwühlten die Täter diverse Schränke. Des Weiteren öffneten die Unbekannten gewaltsam eine Zwischentür, um weitere Räumlichkeiten zu durchsuchen. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen Werkzeuge. Die genaue Beute konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden.

An einer weiteren Lagerhalle auf dem Gelände hebelten die Täter die Eingangstür auf. Hier entwendeten die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen fünf Lackierpistolen. Der Schaden liegt geschätzt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Von den Tätern wurde noch eine dritte Lagerhalle angegangen. Hier gelangten die Täter ebenfalls über die Eingangstür in das Gebäude. Sie entwendeten aus den Räumlichkeiten unter anderem einen WLAN-Repeater.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell